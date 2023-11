Pois é, chega uma hora nessa vida em que o cara vira padrinho. No meu caso, padrinho literário de uma turma de escritores que participou da oficina Santa Sede, realizada em Canela. A safra 2023 da Santa Sede - Crônicas de Botequim, resultou na coletânea "Só e bem acompanhado", com lançamento agendado para esta quarta-feira (29), às 17h, na 26ª Feira do Livro de Nova Petrópolis e, na semana que vem, dia 9 de dezembro, às 16h30min, no Férreo Restaurante, em Canela.