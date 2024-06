Com quase 40 anos de história, a Obispa Design inicia um novo momento. Tradicional fornecedora de acessórios metálicos e componentes para as indústrias da moda, moveleira e segmento de arquitetura, a empresa de Bento Gonçalves foi adquirida pela Cin Participações Societárias. O grupo investiu aproximadamente 10 milhões de dólares no negócio.