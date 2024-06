De olho em quem não pode ou não quer consumir bebida alcoólica, a Vinícola Garibaldi lança mais um produto, o Garibaldi Prosecco Zero Álcool. A linha de bebidas sem álcool já tem os "espumantes" moscato e rosé. A empresa diz que o prosecco zero álcool é o primeiro do gênero a ser lançado no país.