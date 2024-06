Empreendimentos interessados em participar do Dia Livre de Impostos podem aderir à campanha nacional até a próxima quarta-feira (5). É preciso fazer um cadastro no site dialivredeimpostos.com.br e informar promoção que irá oferecer aos clientes no dia 6 de junho. As marcas e os itens registrados poderão ser consultados pelos consumidores no site. Em 2023, 100 empresas caxienses participaram da campanha.