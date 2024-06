A partir da próxima segunda-feira (3), os clientes da Humana Saúde Sul terão um espaço exclusivo dentro do hospital Pompéia, em Caxias do Sul. A renovação da sala de pronto-atendimento adulto recebeu investimento de mais de R$ 750 mil e busca dar ainda mais qualidade ao serviço de urgências e emergências aos usuários do plano. Cerca de 35 mil clientes do Humana serão beneficiados. A cerimônia de inauguração foi nesta terça-feira (28).