A RAR, fundada por Raul Anselmo Randon, ocupa o 10º lugar no ranking dos maiores produtores de leite do país. É a empresa gaúcha melhor colocada no levantamento da Milkpoint, que integra a consultoria da Agripoint. Localizada em Vacaria, o empreendimento tem uma produção diária de 46 mil litros de leite.