No ano em que completa 20 de existência, a Cantina Milani resolveu diversificar o negócio e inaugurou, nesta semana, um espaço para eventos e happy hour. Localizado na Estrada do Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças, o empreendimento tem vista para os parreirais da Vinícola Waldemar Milani e oferece petiscos além, é claro, dos rótulos de vinhos, sucos, espumantes, licores e graspa produzidos pela família.