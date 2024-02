Conhecida no universo futebolístico por patrocinar times de futebol — atualmente Flamengo, Botafogo e Corinthians —, a marca Oh A Água, do Rio de Janeiro, está presente na edição deste ano da Festa da Uva. Com embalagem diferente, espécie de saco com plástico mais resistente, tem chamado a atenção dos visitantes que passam pelo Pavilhão 1.