Comparando com o ano passado, os moradores de Caxias do Sul devem gastar mais com o material escolar em 2024. Conforme pesquisa de intenção de compras da CDL Caxias, o valor por aluno chegará a até R$ 261,18, superando em 10,4% o tíquete médio de 2023. O levantamento foi realizado entre 24 e 27 de janeiro.