Não ganhou na Mega da Virada, mas ainda sonha com a liberdade financeira? Não precisa esperar a próxima, em 31 de dezembro, para tentar realizar o desejo. Com foco, disciplina e consistência é possível conquistar a Mega Sena pessoal e com chances bem maiores do que uma em 50 milhões. Porém, o caminho não é nada glamouroso e, provavelmente, será demorado.