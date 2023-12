As negociação da convenção coletiva de trabalho foram desafiadoras para o Sindilojas Caxias, mas, ao mesmo tempo, a definição por dois anos é apontada como uma das conquistas de 2023 pelo presidente Rossano Boff. A realização do 5° Simpósio Estadual do Varejo também foi um dos momentos importantes do ano, segundo ele. Para 2024, o desejo é de saúde, prosperidade, equilíbrio e isonomia fiscal.