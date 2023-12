Quase pronto e com previsão de inauguração no final de janeiro, o Fort Atacadista já contratou 12 jovens de 17 anos que vivem em abrigos de Caxias do Sul. As admissões fazem parte do Projeto Transformar, do Grupo Pereira, desenvolvido também em unidades do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do próprio Rio Grande do Sul.