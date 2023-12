2023 termina com novidade no segmento de análises clínicas em Caxias do Sul: uma unidade da rede de laboratórios Weinmann, do Grupo Fleury. Localizado na Rua Marechal Floriano, 506, no bairro Pio X, o laboratório deverá realizar entre 1 mil e 1,5 mil exames por mês, com capacidade de expansão gradual.