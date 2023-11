Em nota emitida nesta sexta-feira (17), a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) se posicionou contrária ao projeto de lei do governo do Estado que aumenta a alíquota do ICMS de 17% para 19,5% a partir de 2024. A proposta foi apresentada a deputados aliados na terça (14) e confirmada na quinta-feira (16) pelo governador Eduardo Leite.