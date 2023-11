O vinho brasileiro terá um importante aporte para sua promoção internacional com a assinatura de um convênio entre o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na próxima terça-feira (21). O acordo prevê R$ 10 milhões, o maior valor já destinado em 20 anos para o fortalecimento das vinícolas.