Moda em dose dupla

As caxienses Laura Sassi Nesello e Luiza Rossi Carlin compartilham mais do que uma longa amizade; elas dividem sonhos, princípios e hoje, uma marca para vestir e ser feliz: a Elli. O início de sua jornada começou na infância, em Caxias do Sul, quando suas famílias já eram próximas. Mais tarde, a amizade se solidificou durante as férias no litoral norte, quando as duas famílias se tornaram vizinhas.

— Foi naquele verão que as pessoas começaram a perguntar se éramos irmãs ou até gêmeas — relembra Luiza — Achávamos curioso porque nunca haviam mencionado isso antes — A partir daquele momento, começaram a perceber o quanto eram parecidas, não só fisicamente, mas também nos objetivos, gostos, cores e amores.

Ambas seguiram caminhos acadêmicos distintos, mas complementares: Laura, filha de Verônica Sassi Nesello e Mauro Antônio Nesello, se formou em Design de Moda pela UNISINOS em 2024 e, agora, cursa um mestrado em Gestão de Marca de Moda na Polimoda, em Firenze, Itália. Já Luiza, filha de Daniela Rossi Carlin e Marco Antônio Carlin, graduada em Relações Internacionais pela ESPM, atualmente cursa pós-graduação em Comunicação Digital e Business Intelligence.

O encontro dos talentos e a ideia de empreender surgiu com naturalidade, um roteiro até esperado — Sempre conversávamos sobre nossos sonhos e o desejo de criar algo com nossa identidade — conta Laura — Até que, durante um café, percebemos que tínhamos tudo para começar uma marca juntas — Foi assim que nasceu a Elli, uma etiqueta de roupas fitness com propósito: empoderar mulheres.

Trabalhar com a melhor amiga pode ser desafiador, mas Laura e Luiza transformaram essa combinação em uma vantagem — Antes de começarmos a sociedade, disseram que o mais importante era saber se eu conseguiria resolver divergências de forma saudável. Com a Laura, nunca tive dúvidas — afirma Luiza. Hoje elas criaram o slogan "Be Kind - do inglês, “Seja gentil”. — Essa expressão representa muito o que acreditamos e o que somos. — A assinatura fashion das gurias é alinhavada com gentilezas, tanto que tatuaram a frase.

Laura concorda: — Eu não me associaria com mais ninguém no mundo. Somos parecidas em muitos aspectos, e nossas diferenças nos equilibram.

Mesmo com toda essa conexão, obstáculos aparecem — Como somos muito dedicadas, às vezes esquecemos que, antes de sócias, somos amigas — reflete Luiza. Para equilibrar a relação, elas criaram um hábito: — Reservamos momentos só para conversar como sempre — complementa Laura.

O nome da marca também tem uma história relevante — Estávamos rabiscando ideias quando percebemos que as iniciais dos nossos nomes tinham o som do “L”. Achamos simples, moderno e significativo — explica Luiza. Assim, a Elli ganhou vida, impressa em uma essência maior do que apenas vender roupas: criar uma comunidade que inspira autocuidado e bem-estar.

O slogan da marca, #FeelGoodInTheGreen, reflete essa filosofia — O verde simboliza equilíbrio, vitalidade e crescimento. Queremos que as mulheres se sintam bem, confiantes e conectadas consigo mesmas — comenta Laura.

Luiza Rossi Carlin e Laura Sassi Nesello William Valentini / Divulgação

Como empreendedoras iniciantes, Laura e Luiza enfrentaram muitas barreiras, desde lidar com áreas como contabilidade até equilibrar sonhos em realidade — É um aprendizado constante, mas ver nossas peças ganhando vida e admiração, é indescritível — diz Laura com brilho nos olhos.

Hoje, a Elli aposta em materiais de alta qualidade, como a poliamida; adota práticas sustentáveis e realiza testes rigorosos para assegurar a excelência. — Queremos que nossas roupas motivem as mulheres a se cuidarem e se sentirem bem consigo mesmas — ressalta a dupla.

Mesmo à distância – com Laura vivendo em Firenze, na Itália, e Luiza em Porto Alegre – as duas continuam unidas, administrando a etiqueta com dedicação e carinho — A flexibilidade é fundamental para equilibrarmos trabalho e vida pessoal. Eu sou supermatinal, enquanto a Luiza é noturna. No fim, a responsabilidade nos ajuda a alinhar tudo — comenta Laura.

Para elas, a amizade é o alicerce de tudo — Compartilhamos as mesmas convicções, e isso torna nossa relação tão forte quanto a de irmãs — ratificam.

O caminho de Laura e Luiza mostra que amizade e negócios podem se entrelaçar de forma poderosa quando são guiados pelo respeito mútuo, uma comunicação sincera e a paixão por um objetivo significativo.

Com elas

Livros de Cabeceira:

Laura : Uma Dieta Além da Moda, de José Carlos Souto

: Uma Dieta Além da Moda, de José Carlos Souto Luiza : O Poder do Agora, de Eckhart Tolle

: O Poder do Agora, de Eckhart Tolle Ambas: Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, de Suhas Kshirsagar

Look Inesquecível da Infância:

Laura : jaqueta impermeável roxa com flores espalhadas, lembrando a todos que parecia estar sempre molhada devido ao brilho do tecido.

: jaqueta impermeável roxa com flores espalhadas, lembrando a todos que parecia estar sempre molhada devido ao brilho do tecido. Luiza: qualquer roupa rosa com brilhos, mas principalmente amava saias, vestidos e botas.

Objetos de Desejo:

Laura : uma máquina para imprimir termocolantes e personalizar peças.

: uma máquina para imprimir termocolantes e personalizar peças. Luiza: uma assistente para cuidar da contabilidade e do financeiro.