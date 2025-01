Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Maísa Oliveira Abrão celebrou a passagem da data querida com a presença da amiga, Gisele Onzi Tisatto, em noite de juventude reunida, no Café de La Musique Cristano de Oliveira / Divulgação

Solene

O presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Bispo Dom José Gislon e o Reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, realizarão, dia 15 de fevereiro, a Missa de Ação de Graças, pelo aniversário de 58 anos da instituição. A celebração ocorrerá na Catedral Diocesana Santa Tereza.

Fernanda Fontanive e Bernardo Sachet de Andrade trocaram alianças, sábado, entre o altar da Igreja Nossa Senhora de Caravaggio e o Café de La Musique Bruno Kriger / Divulgação

Auditório

O tema do baile Águas de Março do Recreio da Juventude promete transformar os foliões em animados telespectadores do Programa Silvio Santos, na noite de 15 de março. O homem da comunicação nacional, será reverenciado. Seus programas televisivos, serão recriados nos salões do clube verde e branco.

O estilo de Nicole Marques Paiano, sábado, dia em que fez valer a temporada de estudos, celebrando o diploma em Medicina, com direito a festa Luis Henrique Bisol Ramon / Divulgação

In love

Os românticos com fôlego para investir no americanizado Valentine’s Day, ganharão motivo extra para invadir a Região das Hortênsias. No dia 14 de fevereiro o restaurante Primrose, do chiquíssimo Castelo Saint Andrews, servirá de cenário para um jantar inspirado nas culinárias francesa e italiana. A experiência se iniciará às 18h, com degustação dos vinhos da Adega Gourmet do Castelo, com bebidas do velho e novo mundo. Só da Vinhedos Capoani, serão servidos quatro rótulos, apresentados pelo proprietário da vinícola. Reconhecido pelo padrão internacional, o hotel do grupo Relais & Châteaux, aposta e prepara um menu com lauto serviço harmonizado e uma sequência de cinco sofisticados pratos.

Wagner Diehl e Gaspar Madalosso Gasparetto, sexta-feira, para se divertirem no efervescente projeto “Baile da Preferida”, que chacoalhou o Café de La Musique Cristano de Oliveira / Divulgação

Borogodó

Guilherme Martinato, Germano Weirich e Marion Martinato, mentores do Bloco da Velha, voltam à cena alvissareira com a 13ª edição do maior bloco de carnaval de rua da Serra, uma vez que eles esperam reunir 60 mil pessoas, dia 2 de março, a partir das 14h, no entorno da Maesa. A Batucada Brasileira, tema deste ano, terá como atrações, o músico Dan Ferretti, a Bateria Bloco da Velha, o DJ Mono e o grupo Dance Tudo, de Rodrigo Scherer, além da personagem Bastiana, vivida pelo ator Davi de Souza. O ingresso do camarote dará direito a todos os benefícios Open Bar e Open Food. O espaço abrirá às 11 horas, antes do início da batida oficial do Bloco, tudo porque haverá feijoada com direto a roda de samba para o aquece e abre-alas.

Matheus Omairi Reinheimer festejou a conquista do diploma em Medicina pela UCS, sexta-feira, 24, com as atenções de Manuela Zatti, no Sebastiana Diego Viecili / Divulgação