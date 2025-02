Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Da série manos em festa, Matheus e Natália Pretto Pessini, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

La Dolce Vita

Uma volta às origens, com destino a Veneza, e o tradicional Baile de Máscaras, que movimenta a cidade italiana entre 22 de fevereiro e 4 de março é a programação do médico cirurgião plástico Roberto Carpeggiani e da sua sempre elegante mulher, Flora Magnabosco, para os festejos alvissareiros deste ano. O casal embarcou, sexta-feira, e rumou a Europa, ao encontro dos amigos, radicados no Vêneto, a advogada caxiense Lauren Stallivieri e do marido dela, o italiano Umberto Mannoia, que com o filho Enzo, recepcionam Roberto e Flora e tiram do papel também uma rápida incursão pela estação de ski, em Cortina d’Ampezzo.

Natássia Oliveira, pisciana do último dia 20, celebrou a graduação em Design de Moda com direito a bajulações extras do noivo, Gustavo Fiorese, dia 8, no Blauth Bier, em Farroupilha Júlia Amaral Faé / Divulgação

Amor

Rainha da Festa da Uva de 2014, a cirurgiã dentista Giovana Dannenhauer Crosa, filha de Gilberto Carlos Crosa e Junez Mari Dannenhauer Crosa, trocará alianças com o colega de profissão Nelson Mazzini Covolo Filho, filho de Nelson Mazzini Covolo (in memoriam) e Eleonora Machado. Românticos, os noivos agendaram o dia 15 de março, um sábado, para selar união em cerimônia que ocupará o altar da Igreja São Pelegrino seguida de recepção festiva, com gastronomia assinada pelo chef Vicente Perini Filho. Tudo em meio aos cenários bucólicos da Vinícola Casa Perini. A mana da noiva, Fernanda também vibra feliz com o enlace.

Flaviano Weber, Pietra Massing Weber, Gael Fernando Massing Weber e Joice Massing Weber, em família, festejaram os 15 anos de Pietra, dia 15, nos salões do Park, na cidade de Feliz Ju Klering / Divulgação

B'day

Hoje é dia de aplaudir os aniversários de Maria Terezinha Furlin e Thairine Reis de Oliveira. Felicidades!

Cult

Para quem ficou curioso sobre o novo projeto que a caxiense Tati Rivoire, está debruçada, a coluna conta mais: a designer, há muito radicada no Rio de Janeiro, desembarcará na terrinha natal, para lançar um novo livro, desta vez em parceria com Carin Marchiorato e Sissi Moreira. A sessão de autógrafos ocorrerá dia 29 de março, a partir das 16h, no Bugio Eco, na Rua Visconde de Mauá, 390.

Expoente da nova geração, Catarina Ronchetti Grillo investiu em noite de juventude reunida, música boa e diversão Cristiano de Oliveira / Divulgação

Vibrante

Karine Gomes está às voltas com a alegria dos preparativos para festejar em causa própria. Ela reunirá familiares e amigos, dia 16 de março, na Bambolino, para comemorar seus 50 anos.

Um

A empresária Camila Drechsler, comandante da Homenz Caxias do Sul, com as atenções do marido, Daniel Ceccato, celebrou o êxito do primeiro ano do empreendimento. Na última quinta-feira, dia 20, festejaram o feito em clima de boas energias e prospectam novidades para movimentar a temporada.

O estilo de Alan Mazzochi e Luiza Trintinaglia Menezes para prestigiar os projetos gastronômicos e musicais que Deise Castro promove no NIX, do Complexo Fabbrica Emerson Pereira / Divulgação