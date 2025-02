O olhar sensível da arquiteta Isadora Franco Comunello

Desde a infância, ela aprendeu a valorizar a arte e a criatividade. Filha da designer Simone Franco e do empresário Fernando Comunello, cresceu em um ambiente onde a moda e a gastronomia sempre foram expressões autênticas de identidade. A influência de seus pais, somada às viagens que realizavam juntos em busca de inspiração, despertou nela uma atenta observadora das atmosferas que a arquitetura pode criar e recriar. Sua melhor memória remete às tardes na casa de campo da família, onde o encontro de gerações sob a sombra das árvores e o clima acolhedor da tradição italiana a marcaram profundamente. — Esses momentos me ensinaram a importância da convivência e da valorização de atos singelos. Até hoje, quando projeto um espaço, penso na sensação que ele proporcionará às pessoas que habitarão nele — compartilha.

Com uma carreira pautada pela sofisticação e pela funcionalidade, Isadora define seu estilo arquitetônico como contemporâneo. — Meu compromisso é tornar realidade lugares que se integrem com a natureza e sejam autênticos. A arquitetura deve emocionar e contar histórias — afirma. Entre os desafios, destaca o projeto da Casa Sambaqui, um retrofit de uma residência à beira-mar em Florianópolis. — Foi um aprendizado e tanto, me mostrou a importância de respeitar o tempo e os materiais.

A tecnologia ocupa um papel essencial em sua rotina. Isadora utiliza diversas ferramentas digitais para otimizar processos criativos e executivos, garantindo precisão e flexibilidade. — Posso estar em qualquer lugar do mundo e continuar criando com a mesma eficiência — relata. Em seu entendimento, o equilíbrio entre estética e funcionalidade assegura que cada ambiente atenda ao seu propósito.

A vocação pela arquitetura se reflete também em sua relação com o aprendizado e a experiência. Leitora ávida e viajante curiosa, Isadora busca referências em diferentes culturas e estilos de vida. Brasil e Itália são suas principais fontes: o primeiro, pela riqueza climática e arquitetônica que traduz a essência tropical; o segundo, pela tradição e pelo refinamento que moldaram sua visão estética. Durante sua temporada na Europa, onde realizou uma especialização, teve a oportunidade de mergulhar neste universo e lançar sua própria linha de produtos. — A luz tem um impacto profundo no nosso humor. Compreender isso transformou minha forma de projetar — revela.

Quando questionada sobre o papel da arquitetura no bem-estar mental, Isadora enfatiza a importância da neuroarquitetura, um campo de estudo que investiga como os espaços influenciam as emoções. — Projetar ambientes vai além da estética. Cada detalhe tem um impacto emocional. A arquitetura precisa acolher — destaca.

Se pudesse projetar qualquer estrutura sem restrições, Isadora sonharia com um hotel boutique no litoral brasileiro, onde tradição e inovação se fundiriam em um espaço sustentável e icônico. — Seria um projeto no qual a natureza fosse protagonista, com uma arquitetura que respeitasse a paisagem e proporcionasse experiências sensoriais únicas — imagina. Com essa visão, segue guiada pela paixão à arquitetura e a busca incessante por novos desafios e descobertas.