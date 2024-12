Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Shirlei Omizzolo com a psicóloga Lissandra Mota e Eriseth Flores, no jantar de Ação de Graças do Instituto Filhos, dia 26, no Di Paolo Lourdes Jucimar Milese / Divulgação

Palavras



Depois do sucesso na Feira do Livro de Caxias do Sul, Marcelo Mugnol, editor e colunista de variedades do Pioneiro, protagonizará mais uma sessão de autógrafos de sua obra Quinta-feira Crônica, pela editora Liddo. A reunião cult está agendada para amanhã, às 18h30min, no Zarabatana Café do Centro de Cultura Dr Henrique Ordovás Filho.

Pedro Figueiro Rambor e Bruna Massochini da Rosa testemunharam o enlace de Simone Guzatto Chies e Gustavo Reis Silvério, sábado, durante cerimônia na Igreja São Pelegrino Silas Abreu / Divulgação

Bom ano



As Jackie’s & Batizadas já reservaram a noite de amanhã para celebrar o fim de ano entre amigas. A confraternização do grupo, em clima de réveillon, ganhará os cenários do Memphis Juke Joint, na sede social do Clube Juvenil.

Paulo Antônio Bof, um dos comandantes da Academia Base 1, recepcionou, sábado, o cirurgião plástico Evandro José Siqueira, e foi arregimentador de destaque da FeijoADA no W Tower Julio Tronca / Divulgação

Perspectiva



William Mallmann e Gabriel dos Reis, sócios da Sameside, promovem, hoje, uma reunião na hora do almoço sobre gestão de patrimônio. O encontro ocupará o Tempo Gastronomia e Vinho e contará com uma palestra de Pedro Gaidão, diretor na área de Multi Family Offices do BTG Pactual.

Vicente “Ada” Perini Filho pilotou a FeijoADA que sacudiu o W Tower na hora do almoço do último sábado, com as atenções de sua amada Cristina Gasparetto Julio Tronca / Divulgação

Destaques



Mariana Isotton e Marília Valmorbida, alunas de Moda da UCS, foram convidadas a participar do desfile de moda inclusiva da Casa de Criadores, que ocorrerá amanhã, em São Paulo. Sob a coordenação de Renan Isoton, o curso celebra essa importante conquista.

Partitura

Eliana Braunstein, diretora da Escola de Música Prelúdio, faz contagem regressiva para o Prelúdio In Concert 2024, hoje, logo mais à noite, no Teatro Pedro Parenti. O espetáculo contará com performances dos alunos de piano, violino, violão, guitarra e canto.

Arthur, Nair e Larissa Lazzari Fruet com João Marcos Fruet, família reunida, na festa de 15 anos de Larissa, sexta-feira, dia 29, no Loft do Recreio da Juventude Thiago Silva / Divulgação