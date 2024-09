Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Leo Zanotto e sua intrépida trupe causaram frisson na cena ao voltar com a nostálgica balada Beats Remember, sábado, no Café de La Musique. Ao lado dos DJs Cassiano “Kahball” Baldissera, Marcelo Falcas e Maurício Pretto e das bandas Flashback e Coletânea, Zanotto arregimentou os saudosistas das inesquecíveis noites festivas que ele pilotava nas décadas de 1990 e 2000. A hostess do projeto, Cristina Rizzotto, comunica que a 9ª edição será pauta para a turma dos notívagos, dia 23 de novembro, no mesmo endereço, com show do repertório do grupo de pagode Constelação, em sua formação original, liderados pelo vocalista Alexandre Aragon, que virá de São Paulo para animar a festa.