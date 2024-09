Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Marilete Deitos Alquati e Júlia De Lucena Michielon, a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer e a Glamour Girl Caxias do Sul 2024, fizeram as honras, domingo, na hora do almoço, no salão da Comunidade Conceição da Linha Feijó, durante a 27ª edição da Feijoada da Liga. Incentivadas pelo dedicado trabalho das voluntárias e pelos incansáveis cozinheiros de plantão da Loja Maçônica Alquimia, que prepararam o aplaudido menu da ocasião, atenderam a um grupo de adesão de 790 entusiastas da causa que esteve reunido ao redor das mesas da tradicional reunião beneficente para colaborar com a entidade.