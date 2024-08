Pedro Horn Sehbe, diretor da Casa Magnabosco, recepcionou um elegante grupo da cidade e da região, em parceria com o empresário Fábio Petrucci, referência no setor de moda italiana, para conferir com exclusividade as coleções da Versace Couture, Roberto Cavalli e Gai Mattiolo entre outras marcas italianas da Petrucci Roma, no terceiro andar da Casa Magnabosco. Juntos, proporcionaram mais uma imersão dos grandes nomes de moda europeia na cidade.