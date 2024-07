FOTOS: veja quem prestigiou a solenidade que concedeu o título de Cidadã Emérita para Odinha Peregrina

Odinha Peregrina foi outorgada com o título de Cidadã Emérita de Caxias do Sul, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à comunidade caxiense. O ato se deu em sessão solene, na quinta-feira, dia 25, às 19h, no plenário da Câmara Municipal. Nascida em 27 de junho de 1946, em Caxias do Sul, Odinha é filha de Arlindo Tesser, um músico e empresário de renome na cidade, e Leonor Grippa Tesser, e neta de Steffano Grippa, um dos primeiros imigrantes italianos a se estabelecer em solo caxiense. No evento, a homenageada lembrou com emoção do mariddo, Mauro Peregrina (in memoriam).