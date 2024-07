FOTOS: personalidades brilharam no jantar de apresentação das candidatas ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2024

A Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, presidida por Marilete Deitos Alquati e pelas vice-presidentes Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra, com seu atuante grupo de voluntárias, realizaram na última quarta-feira, dia 3, o jantar de apresentação das 18 candidatas que concorrem ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2024. O encontro sinalizou o sucesso por antecipação do Baile de Escolha agendado para o sábado, 6 de julho, também, no Recreio da Juventude. Este é o mais importante evento que arrecada recursos para a instituição que aos 40 anos de fundação já atendeu a mais de 42 mil pacientes.