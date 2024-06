Carolina Costa Bassanesi comemorou, quinta-feira, a chegada de seus 18 anos com jantar em torno das mesas do Sebastiana, da restaurateur Manuela Zatti. No encontro, além das atenções dos pais, Ricardo Bassanesi e Irene Marcondes, a aniversariante foi bajulada, também, pelo namorado, Leonardo Susin. A avó, Vitalina Bassanesi, e as tias Ana Maria, Marina e Helena Costa, vibraram em sintonia com a celebração ao redor da bonita jovem. Entre as presenças, estiveram Nicole D’Haese, Isabel Rossini Von Brock, Elisa Lovat Eberle e Marco Torresini Ribeiro, que levaram o afetuoso abraço para a amiga. O mágico Alex Meyer imprimiu ludicidade à proposta.