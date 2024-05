Susi e Brenda Quevedo, mãe e filha, comandantes da Lehitàge, recolhem doações de roupas no Pharos Corp, e ocupam as salas de Bruno Brunelli e Raquel Ross. Com as atenções das voluntárias Margaret De Zorzi, Neiva Borelli Eliana Resner, Sandra Mazzocchi e Cristiane Lisot, elas comunicam que alimentos podem ser encaminhados ao pavilhão da família Cesa, nos domínios da Rua Dal Canale, 2156, que serão destinados a equipe do @eventeirossolidarios, que prepara marmitas, desta vez, direcionadas para Encantado e Sapucaia do Sul. As ações contam com o apoio da Liga Feminina Marechal Deodoro, presidida por Sandra Gonzatto. Em tempo: doar não é descartar, evite roupas em mau estado de conservação, de verão, fantasias eróticas e vestidos de festa.