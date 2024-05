Uma turma jovem e descolada circula pelo endereço country nacional que movimenta o Largo da Estação Férrea. No Bulls Brasil, os promoters Peterson da Costa, Vitória Guedes, Renata Andriolo e Luciana Machado recepcionaram os notívagos com a setlist dos DJs Lilo Lorandi e Luciano Lancini no sábado, 11, quando 50% da bilheteria foi doada para campanhas de reconstrução do Rio Grande do Sul.