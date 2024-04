Arquiteto, curioso e viajante, Enio Henrique Stumpf, nascido sob a égide do signo de sagitário, é uma figura representativa no setor. Atual presidente da Associação Sala de Arquitetos, Enio é um profissional de vasto repertório e que invariavelmente coleciona elogios por seus projetos. Um dos valores é sua profunda conexão com as origens. Ele sempre desejou ser arquiteto. Desde a tenra infância, demonstrava interesse inspirado pela beleza das construções e pela influência das tradições italianas que permeiam sua vida até os dias de hoje. O filho de Eron Gil Stumpf e Maria Inês Martinotto Stumpf atribui parcela de seu mergulho no universo da arquitetura ao ambiente familiar, no qual a valorização da arte e do design sempre esteve presente.