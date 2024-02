O Boteco Sindical – Folia dos Bancários, realizado na Sede Campestre do sindicato, reuniu os colegas e familiares num evento cheio de energia e música ao vivo. O grupo Agueré tocou sambas e deu a deixa para a bateria de Ivan Diego Feijó da Silva, o Mestre Batata, que animar a folia, contribuindo para o clima de descontração com quitutes sob a batuta do chef Guilherme Aires.