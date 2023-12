A debutante Maria Luiza Commazzetto Bohrer, filha de Marcelo Luce Bohrer e Isabel Commazzetto Bohrer, ganhou festão de aniversário para comemorar a chegada de seus 15 anos com estilo. A família reservou os salões da sede social do Recreio da Juventude para reunir os incontáveis amigos de Maria Luiza no último domingo, 8, em noite de celebração. O mano da aniversariante, Bento Commazzetto Bohrer, colaborou nas honras aos convidados, e as avós Luiza Commazzetto e Maria Lúcia Luce Bohrer dedicaram atenções extras para a neta. A ocasião decoração e organização pela mãe da aniversariante, Isabel.