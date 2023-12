Os casais presidentes dos conselhos Deliberativo, Executivo e Social do Recreio da Juventude, Cristiano e Daniela Escola, Diego e Vanessa Biglia e Aurélio e Kátia Marques, foram os anfitriões da festividade que evidenciou os 111 anos da agremiação. No sábado, dia 2, a atual diretoria homenageou durante a solenidade, os casais Paulo César Thimmig da Costa e Lisiane Knob da Costa, vice-presidentes Deliberativos 2020/2021, Paulo Marchioro e Paula Pontalti Marchioro, presidentes executivos de 2020/2021. Também descerraram fotos na galeria das ex-soberanas, as rainhas Ana Júlia Sachet Britz, da gestão 2019/2021, e Giulia Soares Prataviera Calcagnotto, que reinou em 2021/2022.