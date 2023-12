A dez dias do Natal, os salões sociais do Clube Juvenil entrarão em movimento com o projeto festivo Nochebuena Premium 2023 que contará com a hospitalidade do anfitrião João Pulita. O encontro alusivo a data ocorrerá no domingo, dia 24, véspera de Natal, às 23h59min, com proposta open bar em uma noite nostálgica também para os saudosistas da extinta balada do La Barra. Como atrações, compartilharão as pickups os DJs Danna, Raffa Santos e Matias Carreño, diretamente de Punta Del Este, que animarão a ocasião numa setlist pautada em sucessos nacionais e internacionais. A festividade também terá o repertório do Grupo Sintonia para embalar o grupo de adesão em uma celebração aos amigos e as festas de fim de ano.