A escritora Tatiana Barduco, recentemente agraciada com o notável primeiro lugar na categoria Contos do 57º Concurso Literário de Caxias do Sul, promoverá, amanhã, das 10h às 13h30, uma sessão de autógrafos durante a apresentação oficial de sua quarta obra, intitulada Vinho Versus Fênix: A Poesia do Vinho no Sul, na Amendoeira Chocolaterie, no Pátio Eberle. O livro é composto por poesias que unem arte e vinho, com ilustrações elaboradas pelo artista plástico Ernani Carraro.