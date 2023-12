Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, ao lado de suas voluntárias, está envolvida com a organização do 1º Desfile Solidário em prol da entidade, agendado para o dia 20 de março de 2024. Com as atenções de Walter e Beatriz Beretta, a Liga transformará a sede social do Clube Juvenil em passarela para as criações de Ana Dotto, Andreza Bertelli, Carla Negri, Carlos Bacchi, Fran Hermozza, Izabel Peteffi Basso, Juliana Lazzari, Lis Faria, Lôla e Tini Salles, Rafaela Costamilan, Rico Bracco, Sílvia Cioato, Vivian Boff e Walter Rodrigues. O grupo de adesão pode efetivar a participação pelos números (54) 99695-3304 ou 3228-4242.