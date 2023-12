Throwback Thursday, mais conhecida pela sigla #TBT, em tradução livre do inglês, Quinta-feira da Nostalgia, é nessa proposta que resgatamos, aqui, publicações que despertam, entre tantas emoções, a curiosidade e a saudade de um tempo passado de realizações e acontecimentos em sociedade. O cantor e compositor caxiense Rafael Witt, que já foi personagem entrevistado desta coluna em agosto de 2021, volta aos holofotes e faz mais. Curioso desde pequeno, o músico explora ritmos e estilos em suas canções autorais e amanhã, 15, abrirá o show de Duca Leindecker, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Recentemente ele lançou o EP My Future Has Just Begun para embalar seu fã-clube. A obra de Witt pode ser conferida nas principais plataformas de streaming.