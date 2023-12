Throwback Thursday, mais conhecida pela sigla #TBT, em tradução livre do inglês, Quinta-feira da Nostalgia, é uma proposta que resgata momentos que despertaram a curiosidade e os feitos em sociedade, desta vez com um spoiler do que vem aí! Criativas e empreendedoras, as manas Vittoria e Isabella Bruzetti, idealizadoras do Juntim, projeto que surgiu com a intenção em colaborar com a economia local, comemoram o sucesso da proposta com movimento extra domingo, dia 10, durante a 26ª edição. O último encontro do ano com talentos da moda, arte e design, ocupará o Moinho da Estação, a partir das 12h. Caso o clima não colabore, o Zero 54 abrigará o grupo de adesão. Em tempo: Vittoria, acadêmica do curso de Moda, foi Menção Honrosa no 22º Prêmio UCS-Cootegal, utilizando a lã como matéria-prima para a construção de uma peça em moulage sob o tema Love Will Tear us Apart.