Entusiastas da arte e da cultura já podem conferir uma das maiores exposições imersivas do mundo: Van Gogh & Impressionistas, exibição inédita no Rio Grande do Sul, em curta temporada, desde o último sábado. Para coroar este momento, o superintendente do Shopping Villagio Caxias, David Hunner, e o diretor geral da atração, Davi Telles, recepcionaram personalidades, sexta-feira, para uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês com um cenário vibrante que mixa arte e tecnologia.