O próximo domingo será de conscientização pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Tudo por conta da iniciativa capitaneada pelo Grupo Mulheres do Brasil, liderado, em Caxias do Sul, pela advogada Andrea Varaschin Webber, que conclama a comunidade a se engajar durante a 3ª edição da caminhada que debate o tema com responsabilidade social. A função se iniciará às 9h, partindo do Largo da Prefeitura com destino ao Parque dos Macaquinhos.