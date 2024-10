Urnas revelarão o 'tamanho das fatias' de cada candidato. Será a primeira 'pesquisa eleitoral' oficial em Caxias do Sul. E sem margem de erro

Em política, tudo é possível. O que se pode afirmar na véspera e no dia da eleição em primeiro turno para a prefeitura de Caxias do Sul é que uma definição já neste domingo é improvável. Nada além disso, ainda mais em uma eleição peculiar, sem o balizamento, a referência de pesquisas eleitorais. O eleitor e a eleitora não dispõem dessa orientação. A partir daí, há uma tendência, de que o eleitor e a eleitora caxiense voltem a se encontrar com as urnas em 27 de outubro. Mas só se pode falar em tendência.