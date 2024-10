Eleitores de Caxias encontram-se com as urnas neste domingo: relembre como foi a campanha eleitoral 

São 347.184 eleitores em Caxias do Sul. É o número oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgado em julho. Toda essa gente está apta ao voto na eleição para prefeito e vereadores neste domingo, entre 8h e 17h. É uma oportunidade valiosa. Há, no entanto, quem torça o nariz para a política, e não é pouca gente. No limite, esses eleitores votam em branco ou anulam o voto. Seus votos não são contabilizados como válidos. São retirados do cálculo eleitoral. Nele só entram os válidos, destinados a um candidato ou à legenda, se a eleição é para vereador.