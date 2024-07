Sinalização da futura gestão da UFRGS era a ponta que faltava para a universidade federal na Serra Gaúcha 

A sinalização do futuro vice-reitor, Pedro de Almeida Costa, de que a UFRGS está disposta a assumir um futuro campus em Caxias do Sul é uma informação importante para a implantação da universidade federal na região. Ela surgiu na audiência de segunda-feira, no Campus 8, que teve a presença do número 2 do MEC, o secretário-executivo Gregório Grisa.