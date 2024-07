Deu quiprocó na Câmara de Caxias em homenagem com nome de estrada, que virou ato político

O inusitado se verificou na sessão desta quinta-feira (18/7) da Câmara. Uma singela homenagem em forma de projeto para denominação de via, no caso uma estrada municipal na Terceira Légua, acabou em “quiprocó”, e dos rumorosos. A homenagem em questão, foco de projeto de autoria do vereador Rafael Bueno (PDT), propôs a denominação da via com o nome de Sadi José Sartori, que foi fundador e proprietário da Vinícola Sartori, na mesma localidade. Bueno contou a história do morador e produtor rural e solicitou ao poder público que dê mais atenção ao interior. O filho de Sartori, Celso, a nora, Sílvia, e a neta, Débora, acompanharam a aprovação do projeto em plenário. Na foto, os três com o vereador Bueno.