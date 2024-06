O cenário de lixo esparramado, desta vez em na área central, persiste em Caxias do Sul. O imagem da foto acima foi registrada pela moradora Vera Damian no domingo pela manhã, em calçada na Rua Os Dezoito do Forte, entre as ruas Dr.Montaury e Visconde de Pelotas. Fica a pouco mais de uma quadra de distância da Praça Dante Alighieri.