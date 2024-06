Primeira audiência pública pós-anúncio de campus da UFRGS será quinta em Caxias

O debate sobre a implantação de um campus da UFRGS na Serra Gaúcha terá sequência nesta quinta-feira (27/6), com realização de uma audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal para tratar da implantação do campus da UFRGS. Será às 19h, no plenário da Câmara. O encontro será realizado em parceria com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Está prevista a participação de forma remota do secretário de Educação Superior (SESu) do MEC, Alexandre Brasil Fonseca.