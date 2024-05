Neste momento de catástrofe climática, a Secretaria do Meio Ambiente (Semma) de Caxias do Sul autorizou corte de um frondoso ipê na Rua Borges de Medeiros, quase na esquina com Ernesto Alves. Ainda em setembro de 2023, o ipê havia florido como sabem florir os ipês (na foto). O corte foi feito na quarta-feira (8/5).