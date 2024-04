O ato de novas filiações do PRD (Partido de Renovação Democrática, fusão do ex-PTB com o Patriota), realizado sábado (26/4), produziu o que se pode chamar de dança das filiações. Foi mais um entre tantos atos partidários, de diversas siglas, com o mesmo objetivo. O momento pós-janela, para vereadores que trocaram de partido sem correr risco de perda do mandato, ainda é de filiações para fortalecimento de legendas, tendo em vista a aproximação da eleição municipal de outubro e a importância da arregimentação de forças. Nessa dança de filiações, os números acabam sendo controversos.