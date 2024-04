A Codeca anunciou nesta segunda-feira (22/4) o retorno aos resultados positivos – um lucro de R$ 862 mil. De acordo com os dados da companhia, vem em evolução desde 2022, ano em que ainda registrou prejuízo de R$ 2,5 milhões, mas uma melhora de 60% ante o déficit de R$ 6 milhões em 2021. A Codeca é estratégica e importante para Caxias do Sul, e será tema central do debate eleitoral, quer por dois de seus serviços prestados – a capina e o sistema de coleta de lixo por meio de contêineres, que configuram o que se chama de zeladoria da cidade –, quer pela situação financeira da companhia, retratada nos números apresentados nesta segunda-feira e que foram auditados antes da apresentação.