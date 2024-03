No âmbito do debate sobre o projeto para autorizar crédito para recuperar 66 vias, que foi o assunto predominante na sessão de quinta-feira (7/3) da Câmara de Caxias, que colocou em lados distintos a oposição das bancadas de direita e a base do governo, a vereadora Gladis Frizzo (ainda no MDB) cometeu uma declaração inoportuna, imprópria, de tom misógino e nitidamente machista contra a vereadora Tatiane Frizzo (PSDB, ex-rainha da Festa da Uva). Confira o que disse a vereadora Gladis: