O Progressistas tem sinalizado de que estará junto com partidos de direita (PL, Podemos e Novo) em torno do nome do vereador Maurício Scalco (PL) para a prefeito. O sinal mais evidente foi uma foto em dezembro (ao lado), em que representantes dos três partidos aparecem com o presidente do Progressistas local, Alexandre Bortoluz, mais a vereadora Gladis Frizzo (ainda no MDB).